Yeliz Koc vs. Jannik Kontalis: Neue Eskalationsstufe -Sie streiten sich um Kopf und Kragen!
Der Zoff zwischen Yeliz Koc und Jannik Kontalis eskaliert. Plötzlich geht es um ganz andere Vorwürfe.
Zwischen Jannik Kontalis und Yeliz Koc fliegen die Fetzen.
Eigentlich war es nach der Trennung vor einigen Monaten gerade endlich ruhig um Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (29) geworden. Doch eine Aussage der Influencerin lässt jetzt die Emotionen auf beiden Seiten hochkochen.
Yeliz Koc: "Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht"
Nach dem Liebes-Aus hatten weder Yeliz noch Jannik sich zu den Gründen für ihr erneutes Beziehungsende geäußert. Jetzt hat die junge Mama doch enthüllt, was zur Trennung geführt haben soll. Sie behauptet in ihrer Instagram-Story: "Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen."
Dem vorausgegangen waren Aufnahmen von Jannik und dem Sänger Bill Kaulitz (35), die die beiden vertraut bei einer Party zeigen. Danach hatte der Reality-TV-Star unter anderem erklärt: "Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben." Was genau zwischen den beiden läuft, ist noch unklar.
Jannik Kontalis wirft Yeliz Koc Rufmord vor
Doch zurück zu Yeliz und Jannik. Letzterer reagierte nämlich entsetzt auf die Aussagen seiner Ex, warf ihr Lügen und sogar Rufmord vor. Zudem kündigte er an, in seinem Podcast auszupacken und "keine Details auszulassen". Unter anderem brachte er den Hund seiner früheren Partnerin ins Spiel.
"Angefangen damit, dass du noch nie selber mit deinem Hund Gassi gegangen bist, wo ich mich dann auch frage, wieso du dir überhaupt einen Hund anschaffst. Würde sich deine Mama nicht um Luna kümmern, würde sie 24/7 in deiner Wohnung hängen. Wer Tiere so behandelt, hat kein Recht, Tiere zu besitzen", wirft er ihr vor.
Yeliz reagiert auf Janniks Behauptungen
Und Yeliz? Die macht sich über die Vorwürfe lustig. "Leute, ich bin gerade so sauer, ihr glaubt es nicht. Ich bin gerade schockiert. Luna hat einfach auf den Boden gepinkelt, weil ich seit einer Woche nicht mehr mit ihr draußen war", witzelt sie. In einer späteren Instagram-Story zeigt sie Luna, die mit ihrer Tochter Snow kuschelt. Dazu erklärt sie: "Luna, warum begrüßt du uns überhaupt mit so viel Liebe. Wir sind doch so böse zu dir?"
Eines ist klar: Das letzte Wort ist in diesem Trennungszoff noch nicht gesprochen!