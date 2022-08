Yeliz Koc: Bitter, was sie jetzt ertragen muss

Nachdem RTL die Nachricht offiziell auf Instagram verkündet hat, hagelt es nur negative Kommentare unter dem Post. Keiner scheint Yeliz Koc gerne dabei zusehen, wie sie nach der wahren Liebe sucht.

"Wer will das mit der sehen?2, schreibt ein Follower. Ein anderer meint: "Oh Gott - darauf hat die Welt gewartet! Totaler Schwachsinn." Und noch ein anderer kommentiert: "Dann kommt das nächste Kind welches irgendwann in der Zeitung traumatische Dinge über die Eltern lesen kann. Ach das floppt nach zwei Sendungen."

Absolute Begeisterung klingt definitiv anders...

Yeliz hat ihr Glück bereits beim "Bachelor" versucht und um das Herz von Daniel Völz gebuhlt. Gewonnen hat sie nicht. Aber auch die Gewinnerin Kristina Yantsen hat den Rosenkavalier längst nicht mehr an ihrer Seite. Warum JEDE Beziehung des RTL-Formats zum Scheitern verurteilt ist, seht ihr im VIDEO: