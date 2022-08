Yeliz Koc: Offiziell! Sie bekommt ihre eigene Dating-Show

Nachdem es 2018 mit Bachelor Daniel Völz nicht geklappt hat und auch ihre spätere Beziehung mit Johannes Haller in die Brüche ging, dachte Yeliz sie hätte in Jimi Blue Ochsenknecht endlich den Einen gefunden. Nur wenige Monate nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung, durfte das Ex-Paar bereits ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie auf der Welt willkommen heißen. Doch genauso schnell zerbrach ihr Liebes-Glück auch wieder und die Vorwürfe beider Seiten häufen sich bis heute. Jetzt hat Yeliz genug, sie will sich wieder verlieben und das nun auf eine ganz besondere Art - sie bekommt ihre eigene Datingshow!

Im neuen RTL-Format "Make Love, Fake Love" begibt sich die 28-Jährige schon bald wieder im TV auf Partner-Suche. Die Mutter einer Tochter wird, wie RTL nun verriet, mit Männern in einer Villa auf Mallorca zusammenleben und muss in der Show herausfinden, welcher Mann single ist und es ernst meint und welche Männer bereits vergeben sind. Yeliz freut sich bereits auf diese Herausforderung und ließ nun bereits vorab verkünden: "Die Männer gehören komplett mir". Bleibt abzuwarten, ob dort nun endlich ihr Mr. Right dabei sein wird.

Wie turbulent die Trennung von Ex Jimi Blue Ochsenknecht schon vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter war, erfährst du im Video: