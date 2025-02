Yeliz Koc: Dank Management! Steht sie längst als Dschungelkönigin fest?

Egal, ob es um Spekulationen über ein Liebes-Comeback mit Ex-Lover Jannik Kontalis geht, die Angst um ihren Silikonbusen oder den Ekel vor Essenprüfungen: Schon lange vor ihrem Einzug ins Camp zog Yeliz Koc alle Register, um die Klatschspalten zu füllen. Doch steht die Dschungel-Königin etwa schon fest? Großzügig kündigte Yeliz an, im Falle eines Sieges einen Teil der Dschungel-Prämie an ihre Follower verschenken zu wollen. Was die dafür tun müssen? Klar, fleißig für die 31-Jährige anrufen und ihr zum ersten Platz verhelfen! Aber auch ihre Hater sollen nicht zögern und sie in die Prüfungen schicken. Klingt nach einer Win-Win-Situation? Von wegen! Das Ganze wirkt eher wie ein cleverer Schachzug, um die Schlagzeilen weiter zu dominieren.