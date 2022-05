Yeliz Koc: Das sagt ihr Vater zu den "Playboy"-Bildern!

Jetzt meldet sich ihr Papa zu Wort

Nun meldet sich ihr Vater zu Wort. Seine Reaktion haben die Schwestern Yeliz und Filiz in ihrem Podcast veröffentlicht. So richtig scheint der 59-Jährige sich nicht über die Nacktfotos seiner Tochter zu freuen. Er beteuert allerdings auch, kein verklemmter Papa zu sein.

Übrigens hätte Yeliz ihn auch vor dem Fotoshooting nach seiner Meinung fragen können, denn er hätte sich nicht in ihre Angelegenheiten eingemischt. Nur eine Sache will er absolut nicht tun: Sich die Nacktfotos seiner Tochter genauer ansehen! Auf das Coverbild hat er aber trotzdem einen Blick geworfen. Und er findet: "Wenn die gut bezahlen. (...) Das ist für ihre Zukunft. Ist doch okay."