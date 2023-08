Yeliz Koc: Drama um Tochter Snow!

In ihrer Story schreibt die Mama der kleinen Snow schon ahnend: "An alle Angelas, Ulrikes und Renatas, habe ein neues Foto gepostet, damit ihr heute noch was zu reden habt." Das ließen sich die Kritiker wohl auch nicht zweimal sagen, denn schon hagelte es wieder harte Worte in den Kommentaren unter dem leicht bekleideten Post.

Ein Nutzer wirft der Reality-TV-Beauty sogar vor, kein gutes Vorbild für Tochter Snow zu sein und schreibt: "Mir wäre es peinlich, wenn meine Tochter später solche Bilder von mir sieht" und geht sogar im Folgenden noch weiter: "Mir wäre es peinlich, wenn meine Tochter später weiß, dass so viele Männer mich halbnackt gesehen haben und sich drauf aufgeilen… Ich bin froh, meiner Tochter richtige Ansichten zu vermitteln". Auweia. Immerhin kann sich Yeliz auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen, die die 29-Jährigen unter diesem Hass-Kommentar in Schutz nehmen: "Mir wäre es peinlich, meiner Tochter solche Ansichten zu vermitteln, dass man sich für seinen Körper schämen müsste oder als Mutter nichts mehr dürfe."