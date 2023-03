Yeliz Koc: Eigentlich hätte SIE ihren Platz bei "Make Love Fake Love" bekommen sollen!

Jill, die unter anderem durch diverse Datingformate wie "Are You The One" oder "Ex on the Beach" bekannt wurde, erregte durch den Sexismus-Skandal rund um Dieter Bohlen in der diesjährigen DSDS-Staffel viel Aufsehen. Als die 22-Jährige in einem Livestream auf TikTok nach ihrer Meinung zu "Make Love Fake Love" gefragt wurde, hätten ihre Fans mit dieser Antwort wohl nicht gerechnet: "Soll ich euch mal etwas sagen? ICH war eigentlich dafür bestimmt.", verrät Jill. Doch da sie zu dem Zeitpunkt frisch mit ihrem Freund Lars zusammen war, lehnte sie das Angebot ab, erzählt sie weiter.

RTL sagt dazu auf Anfrage von "Bild" nur: "Wir sind sehr glücklich damit, dass Yeliz Koc unsere erste Single-Lady von „Make Love Fake Love“ war. Ob es im Vorfeld auch Gespräche mit anderen Single-Frauen gab, kommentieren wir nicht."