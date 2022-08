Yeliz Koc: Frisch verliebt? Jetzt platzt die Wahrheit aus ihr heraus

Mit den Männern hatte Yeliz Koc bisher kein großes Glück. Seit ihrer Trennung von Jimi Blue Ochsenknecht sucht sie verzweifelt nach der großen Liebe. Deshalb hat die dunkelhaarige Schönheit nun sogar ihre eigene Kuppelshow bekommen. Bei "Make Love, Fake Love" will sie ihren Mr. Right finden. Allerdings gibt es einen Haken: Manche Männer in der Show sind eigentlich schon in festen Händen! "Ich bin ganz empfindlich, was Lügen angeht. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn man mich anlügt", klagt Yeliz gegenüber RTL. Doch hat es nun vielleicht trotzdem gefunkt?