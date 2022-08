Yeliz Koc: "So habt ihr mich noch nie gesehen"

In der Liebe lief es für Yeliz Koc in letzter Zeit nicht ganz so rund. Nach der Trennung von Ex und Baby-Papa Jimi Blue Ochsenknecht inklusive erbitterter Schlammschlacht schien auch ihr "Kampf der Realitystars"-Flirt Paco Herb nicht der Richtige für die Mutter der kleinen Snow Elanie gewesen zu sein. Jetzt begab sie sich wieder im TV in ihrer eigenen, neuen Dating-Show auf Männerjagd und ließ nun nach den Dreharbeiten erste Details durchsickern.