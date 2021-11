Yeliz Koc: Gefährlicher Bodydruck! Diese Nachricht sorgt für Kopfzerbrechen

Auf dem ersten Bild, das sie nach der Geburt von Snow Elanie auf Instagram teilte, wirkt sie sehr glücklich, versteckt jedoch ihre Körpermitte subtil hinter einem Getränkebecher und schreibt " Your soul is what makes you attractive". Fühlt sie sich momentan in ihrem Körper nicht attraktiv? Diese Sorge wäre zumindest in den Augen ihrer Fans komplett unbegründet, die sie in den Kommentaren mit lieben Worten und Herzchen-Emojis unterstützten: "Du bist mein Vorbild 🥰❤️❤️❤️", "Dein Lachen ist so sweet und ansteckend. 🙌😍" oder "Wooow so wunderschön ❤️". Bei so viel Zuspruch braucht sich die 28-Jährigen ja wohl gar keinen Druck wegen ihres After-Baby-Bodys machen. 10 Kilo mehr oder weniger - dein Mami-Glow macht dich wunderschön, liebe Yeliz.

Was jedoch nicht ganz so schön verläuft ist das Drama mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Wie er sich nun dazu äußert seht ihr im Video: