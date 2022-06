Yeliz Koc: Große Sorge um Baby Snow

Via "Instagram" wendet sich Yeliz nun nämlich mit einem traurigen Urlaubs-Update an ihrer Community und offenbart, dass der Mallorca-Urlaub überhaupt nicht so verlief wie geplant! So offenbart das Realityshow-Sternchen: "In dem letzten Haus, wo wir waren, hat es von Anfang an richtig komisch gerochen und irgendwie ist alles auseinandergebrochen: der Tisch, die Gardinen, die Terrassentür." Wie Yeliz weiter berichtet, war irgendwann die ganze Familie krank, inklusive Baby Snow. Die besorge Mami ergänzt: "Wir hatten dann irgendwann das Gefühl, das kommt vielleicht wegen des Hauses, weil es da so komisch gerochen hat." Ihrer kleinen Tochter ging es zeitweilen sogar so schlecht, sodass Yeliz ihr ein Antibiotikum geben musste. Oh je! In guter Erinnerung wird Yeliz diesen Urlaub sicherlich nicht behalten ...