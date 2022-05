Yeliz Koc nackt: Jetzt zieht sie komplett blank

Heiß, heißer, Yeliz Koc! Die 28-Jährige ließ für die Juni Ausgabe des "Playboy" die Hüllen fallen und versetzt damit ihre Fans mächtig in Ektase! Die Bilderstrecke des Männermagazins zeigt die hübsche Brünette komplett unbekleidet in lasziven Posen. Ganz schön mutig! Vor allem, weil Yeliz gerade mal vor 7 Monaten das erste Mal Mutter geworden ist. Doch an ihrem Körper keine Spur davon! Für den aus Hannover stammenden TV-Star aber eine ganz klare Sache, denn sie will mit ihren Nacktbildern ein Zeichen setzen. "Dafür, dass man sich für seinen Körper nicht schämen muss, nachdem man schwanger war und ein Kind zur Welt gebracht hat.", wie das Playmate im Interview zu ihrem Shooting verrät.