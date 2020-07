Yeliz Koc: Schon wieder zwei neue Tattoos! Die Fans sind verwirrt

Yeliz zeigt ihre neuen Tattoos

Vor einigen Tagen ließ Yeliz sich einen Mond neben ihre Brust und einen kleinen Blitz auf ihren Finger stechen. Auf Instagram überrascht sie ihre Fans nun mit zwei neuen Körperbildchen. Auf dem Oberschenkel der Influencerin steht nun "Everything happens for a reason" (Alles passiert aus einem Grund). Und über ihrem Ellenbogen steht "Bad Girl" (Schlechtes Mädchen).