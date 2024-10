Yeliz Koç: Überraschendes Geständnis! Liebescomeback mit Yasin Mohamed?

In einem neuen Instagram-Reel bewerten die Kandidaten ihre Mistreiter per Swipe à la Tinder. Dass es da viel Flirtpotenzial gibt, wird schnell deutlich. Besonders angetan haben es die Single-Damen dem Dschungel-Star Gigi Birofio, der allem Anschein nach sehr offen für eine neue TV-Romanze ist. Ähnlich geht es da seinem Kumpel Yasin Mohamed. Auch seine Ex-Freundin Yeliz Koç, die ebenfalls zu den "Love Island VIP"-Teilnehmern gehört, ist ihm offenbar kein Dorn im Auge – im Gegenteil. "Yeliz Koç, gefällt mir", meint Yasin und schmunzelt dabei verschmitzt in die Kamera. Ist er etwa bereit für ein Liebescomeback mit seiner Verflossenen? Und was sagt die 30-Jährige dazu?