"Love Island VIP": Clinch oder Turtelei? Bei diesen Ex-Pärchen droht Stress

Wer sich an die dritte Staffel von "Love Island“ erinnert, hat sicher noch das Drama um Melissa Damilia und Danilo Cristilli im Kopf. Damals konnte sich Danilo nur schwer entscheiden und es folgte ein ewiges Hin und Her zwischen Melissa und der Kandidatin Dijana Cvijetic. Melissa zog damals kurzerhand die Reißleine und verließ die Show freiwillig. Danach versuchte sie sich als Bachelorette, wo sie kurzzeitig in Leander Sacher eine neue Liebe fand. Danilo hingegen fand bei "Are You the One VIP" zwar sein "Perfect Match", blieb aber dennoch ohne Partnerin. Nun begegnen sich die beiden bei "Love Island VIP" erneut – der richtige Zeitpunkt für ein Liebes-Comeback?