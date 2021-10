Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Babyname enthüllt!

Die Fans sind komplett aus dem Häuschen. Unter dem Post häufen sich begeisterte Kommentare wie "Herzlichen Glückwunsch und eine tolle Kennlernzeit", "Alles Liebe der Welt" und "Was für ein süßer Name!" Und Papa Jimi? Der richtete bereits auch liebevolle Worte an seine Tochter. "Es ist wirklich das schönste Gefühl, unser kleines Mädchen in den Armen zu halten."

Vor der Geburt lieferten sich Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht einen heftigen Rosenkrieg. Alle Einzelheiten erfahrt ihr im Video: