Natascha Ochsenknecht: Nach den Vorwürfen von Yeliz - Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Moment mal, so oder so ähnlich ist uns dieses Szenario doch schon mal begegnet, in etwas anderer Besetzung: Vor rund acht Jahren gab Entertainerin Bonnie Strange, die damals mit Jimis Bruder Wilson Gonzalez liiert war und durch ihn berühmt wurde, ein Statement ab, das auch von Yeliz stammen könnte: „Ich wurde sehr, sehr ungerecht behandelt“, klagte sie im Interview. „Mir wurden ganz böse Dinge gesagt, es wurde schlecht über mich geredet. Von mir kam nie was Böses.“

Schuld, so die offenbar einhellige Meinung der Verflossenen, sind immer die Ochsenknechts, namentlich Natascha. Doch die will davon nichts wissen: „Wir haben nichts gemacht, auch ich nicht. Ich hab mich nie negativ geäußert.“ Sie macht allerdings keinen Hehl daraus, wie nahe sie ihren Kindern steht: „Die Familie ist das Wichtigste, wir sprechen über alles“, verriet sie kürzlich im CLOSER-Talk. „Kein Problem bleibt unausgesprochen.“ Und wie steht sie zu den heftigen Vorwürfen von Yeliz? „Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich ticke“, betont sie auf Nachfrage, doch weiter will sie nicht ins Detail gehen: „Es wird gerade viel Unsinn geschrieben.“ Und dann stellt sie noch etwas klar, dass unmissverständlich in Yeliz’ Richtung zielt: „Mir ist ganz wichtig, dass man immer respektvoll miteinander umgeht!“ Mal sehen, ob die Botschaft ankommt…

