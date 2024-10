Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Überraschend Frieden geschlossen – Familienglück wieder perfekt?

Laut einem Beitrag der Gossip-Plattform „instacringe.tv“ gibt es Anzeichen dafür, dass zwischen Yeliz und Jimi wieder Frieden herrscht. Der YouTuber Sanijel Jakimovski teilte eine Nachricht aus seiner Community, in der behauptet wird, Yeliz und Jimi seien gemeinsam mit dessen Bruder Wilson Gonzalez beim Pizzaessen in Hannover gesichtet worden. Könnte dieses familiäre Treffen ein erster Schritt in Richtung Annäherung des einstigen Paares sein?