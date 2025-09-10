„Ausgenutzt für die Reichweite“: Yeliz Koc spricht Klartext über Jannik!
Bei der Premiere von „Love Island VIP“ sprach Yeliz Koc offen über die Mechanismen im Reality-TV und ihre Enttäuschung über Ex Jannik Kontalis. Warum sie sich ausgenutzt fühlt, liest du hier.
Das Leben von Yeliz Koc bleibt turbulent.
© IMAGO / STAR-MEDIA
Bei der Auftaktveranstaltung zur zweiten Staffel von „Love Island VIP“ zeigte sich Yeliz Koc offen wie selten. Im Interview mit TV Movie Online blickte die Reality-Darstellerin nicht nur auf ihre eigenen Erfahrungen zurück, sondern sprach auch über fragwürdige Taktiken in der TV-Welt und über ihren Ex Jannik Kontalis, dem sie vorwirft, sie für seinen eigenen Vorteil benutzt zu haben.
Yeliz spricht über Ex-Beziehungen
Gefragt, ob sie heute noch einmal alles genauso machen würde, erklärte Yeliz, sie würde „einiges anders machen – vor allem einige Ex-Beziehungen“. Im Großen und Ganzen habe sie ihre Entscheidungen jedoch nicht bereut. Damit macht sie deutlich: Trotz mancher Fehltritte sieht sie ihren Weg als Teil ihrer persönlichen Entwicklung.
„Eigentlich bin ich ein sehr netter Mensch“
Auf die Frage nach dem Kontakt zu früheren Partnern stellte Yeliz klar, dass sie nur noch mit dem Vater ihrer Tochter (Jimi Blue Ochsenknecht) im Austausch steht. Auch dieser Kontakt sei nicht selbstverständlich gewesen, räumte sie ein. Grundsätzlich sehe sie sich jedoch nicht als nachtragenden Menschen: „Eigentlich bin ich ein sehr netter Mensch.“
Gleichzeitig reflektierte sie, dass diese Gutmütigkeit nicht immer nur Vorteile habe. Für viele sei es schwer, loszulassen, sagte sie. Für sie selbst sei Verzeihen eine Stärke – auch wenn es sie manchmal zu vertrauensselig mache.
Kritik an Jannik: „Schade, wenn Menschen nur ausgenutzt werden“
Als das Gespräch auf Jannik und die Spekulationen rund um ihn und Bill Kaulitz kam, zeigte sich Yeliz sichtlich ratlos. Sie wisse selbst nicht, was an den Geschichten dran sei, betonte sie. „Ich würde es selbst gerne verstehen. Wenn Menschen weiterhin nur für Reichweite ausgenutzt werden, ist das schade“, so Koc.
Ihre Worte gewinnen zusätzlich an Gewicht, da Jannik im RTL-Format „Prominent getrennt“ selbst eingeräumt hatte, durch die Beziehung mit Yeliz über 100.000 Euro verdient zu haben. Dabei stellte er offen in den Raum, ihre Bekanntheit für Aufmerksamkeit genutzt zu haben – ein Geständnis, das für Empörung sorgte. Yeliz reagierte damals mit scharfen Worten: „Du bist also auch noch stolz drauf, dass du mich benutzt hast, damit du Aufmerksamkeit bekommst und mit meinem Namen Geld verdienst?“
Gibt es Absprachen im Reality-TV?
Auch zu einem anderen Punkt äußerte sie sich deutlich: der angeblichen Absprache von Paaren, um gemeinsam in Reality-Shows aufzutreten. Solche Strategien gebe es durchaus, bestätigte Yeliz, doch meist gingen sie nach hinten los.
Sie sei überzeugt, dass man nichts planen könne, bevor man eine Show betrete. Zu viel Kalkül wirke schnell unnatürlich und genau das merke auch das Publikum.
TV Movie Online