„Ausgenutzt für die Reichweite“: Yeliz Koc spricht Klartext über Jannik!

Ihre Worte gewinnen zusätzlich an Gewicht, da Jannik im RTL-Format „Prominent getrennt“ selbst eingeräumt hatte, durch die Beziehung mit Yeliz über 100.000 Euro verdient zu haben. Dabei stellte er offen in den Raum, ihre Bekanntheit für Aufmerksamkeit genutzt zu haben – ein Geständnis, das für Empörung sorgte. Yeliz reagierte damals mit scharfen Worten: „Du bist also auch noch stolz drauf, dass du mich benutzt hast, damit du Aufmerksamkeit bekommst und mit meinem Namen Geld verdienst?“