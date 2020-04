Youtuberin Jay Jay Jackpot stirbt mit 32 Jahren!

JayJay Jackpot war in den sozialen Netzwerken eine große Nummer. 262.000 Abonnenten folgten ihr auf , 111.000 auf . Besonders ihre witzigen Videos wurden zu Kult. Die letzten Jahre wurde es jedoch ruhiger um JayJay. Eigentlich wollte sie 2020 ihr großes Comeback feiern. Sogar ein Angebot für ein -Format soll es gegeben haben. Doch daraus wird nichts...

Das war die Todesursache von JayJay Jackpot

JayJay ist letzte Nacht in einer Klinik in Hannover an Organversagen gestorben. Schon seit ihrer Kindheit litt sie an einem schweren Herzfehler. Ihr Manager Carlo Vista bestätigte gegenüber der "BILD"-Zeitung jetzt die traurige Nachricht von ihrem Tod: "Nach langer schwerer Krankheit kam ihr Tod letztendlich doch überraschend. Wir sind traurig, sie verloren zu haben, jedoch erleichtert, sie erlöst zu wissen, und dankbar für die Zeit, die wir mit ihr hatten." Ihre Familie war in den letzten Stunden bei ihr.

