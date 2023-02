Yvonne Catterfeld: Neuer Freund! Sie macht es offiziell

Bei der Berlinale verriet sie im Gespräch mit "Bild am Sonntag", dass sie wieder frisch verliebt ist. "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung", schwärmte sie. Warum ihr neuer Freund sie nicht auf dem Roten Teppich begleitet? Sie selbst möchte ihre neue Liebe nicht in der Öffentlichkeit zeigen, sondern ihr Glück ganz privat genießen. Gan davon abgesehen, dass der neue Mann an ihrer Seite nicht in der Öffentlichkeit steht.

Dass sie länger wieder auf Wolke Sieben schwebt, sollte auch eigentlich gar kein Geheimnis sein, doch es habe sie nie jemand danach gefragt. Doch jetzt ist sie süße Liebes-Bombe geplatzt und das Strahlen von Yvonne ist nicht mehr zu übersehen.

Auch interessant

