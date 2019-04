Yvonne Catterfeld: Schlimmer Betrugsskandal!

Reddit this

Was für ein Skandal! Yvonne Catterfeld ist stinkwütend, denn sie wurde böse betrogen!

ist ja eigentlich für ihre liebe und entspannte Art bekannt. Doch jetzt platzt selbst der sympathischen Sängerin der Kragen!

Yvonne Catterfeld: Auszeit aus einem süßen Grund!

Yvonne Catterfeld: Betrugs-Skandal!

Wie sie jetzt nämlich via erklärt, wurde sie Opfer eines Betrugs! "Ich wurde von vielen Seiten angesprochen, ob ich Werbung für ein Unternehmen im Finanzwesen mache. Hiermit distanziere ich mich offiziell von dieser unerlaubten Bitcoin Werbung. Das dargestellte Interview gab es nie und es gab auch zu keiner Zeit derartige Aussagen von mir", stellt sie offen klar.

Und weiter: "Das Unternehmen wirbt ohne mein Einverständnis mit meinem Namen und Abbild. Rechtliche Schritte wurden bereits eingeleitet. Ich möchte hier nur klarstellen, dass es sich um unerlaubte Werbung handelt. Herzlichst eure Yvonne."

Yvonne Catterfeld: Die Fans sind empört

Und nicht nur Yvonne Catterfeld findet es so gar nicht lustig, wenn ihr Name missbraucht wird. Auch die Fans sind geschockt! "Das ist echt sowas von unverschämt! Die werden immer schlimmer...!" oder "Ich war gerade wirklich schockiert... unfassbar und echt unmöglich sowas", schimpfen sie in den Kommentaren.