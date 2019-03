Yvonne Catterfeld: Sie lüftet ein süßes Familien-Geheimnis!

Für könnte es nicht besser laufen: Als Sängerin, Schauspielerin und "The Voice"-Jurorin ist sie beruflich erfolgreich. Ihre Rolle als Mami vernachlässigt Yvonne dadurch allerdings nicht, dies zeigt zumindest eines ihrer jüngsten Statements...

Yvonne Catterfeld: Erschütternde Beichte von Oliver Wnuk

Yvonne Catterfeld steckt voller Power

Obwohl Yvonne Catterfeld alle Hände voll zu tun hat, steht für sie ihrer Familie nach wie vor an erster Stelle. So schafft sie es auch, trotz ihrer Arbeit ihren Mama-Pflichten zu 100 % nachzukommen. Doch was unternimmt Yvonne mit ihrem Nachwuchs in ihrer Freizeit eigentlich am liebsten?

Yvonne gibt private Einblick

Wie Yvonne nun in einer überraschenden Beichte enthüllt, genießt sie in ihrer Mama-Rolle vor allem eine Freizeitaktivität. So berichtet sie gegenüber " "-"Brisant": "Das Schöne ist dann, mit Kind hat man so ein Alibi, sich auch solche Filme im angucken zu können. Weil ich liebe das! Ich liebe Animationsfilme! Das ist eine geheime Leidenschaft von mir. Als Kind habe ich ganz viel gezeichnet und wollte immer so Comic-Zeichnerin. Das war das einzige, was ich als Kind noch alternativ zur Musik machen wollte." Was für eine süße Familien-Info, die gleichzeitig zeit: Yvonne ist ein absolutes Allround-Talent.