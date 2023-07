Yvonne Woelke: "Es war eine schöne Zeit mit Peter" - Jetzt packt sie aus!

"Besser, die zweite Wahl zu sein, als ausgetauscht zu werden", poltert Yvonne im Gespräch mit "Bild". "Es war eine schöne Zeit mit Peter. Für Iris wäre das Format eh nichts gewesen. Da muss man schon handwerklich begabt sein." Damit bezieht die 41-Jährige sich auf die RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden", in der sie ab dem 25. Juli zusammen mit Peter zu sehen sein wird.

Und auch sonst haben die Affärengerüchte ihrer Karriere wohl nicht geschadet. Wie das Blatt berichtet, soll Yvonne in der zweiten Staffel von "Das große Promi-Büßen" dabei sein. In der Sendung werden die Stars von Olivia Jones mit ihren TV-Sünden konfrontiert. Bevor sie eine Aufgabe meistern, müssen sie sich zu ihren persönlichen Fehltritten äußern. Bei Yvonne dürfte eigentlich schon klar sein, welches heikle Thema in der Show angesprochen wird...