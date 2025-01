Yvonne Woelke: "Sommerhaus der Stars"-Hammer" - Ja, sie will

In einer Fragerunde bei Instagram hat die 46-Jährige nun verraten, an welchen Formaten sie gerne teilnehmen würde. Und da steht nicht nur das "Dschungelcamp" weit oben auf ihrer Liste. Sie will quasi in alle großen Sendungen, die das TV zu bieten hat! "Lust hätte ich ja auf Let's Dance, Dschungelcamp, Promi Big Brother, Reality Backpackers, Sommerhaus der Stars, The 50 - Alle sind so toll!"

Im "Sommerhaus der Stars" würden sie und ihr Peter sicher für viel Wirbel sorgen. Ihr Liebster hat zudem schon Erfahrung: Er war 2020 Kandidat in der Show - damals noch mit Ex Iris!

Aber auch im Dschungelcamp würde sie als Kandidatin mit ihrer polarisierenden Art bestimmt auffallen! Jetzt muss nur noch RTL zum Hörer greifen und der Blondine ein Angebot machen ...

