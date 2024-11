Yvonne Woelke: Nach dem Liebes-Outing - Was ist mit ihrem Ehemann?

Peter ist frisch geschieden, Yvonne offiziell noch verheiratet. 2017 gab sie Stephan K. das Ja-Wort. "Wir haben uns bei einer Party in Berlin kennengelernt. Ich war sofort hin und weg, wusste: ER ist es!", schwärmte sie damals. Nach dem ganzen Klein-Drama in Australien kam jedoch der Bruch. "Mit meinem Mann habe ich mich auch gestritten, weil er sich gar nicht in die Situation hineinversetzen konnte. Das war wirklich sehr, sehr schwer", erzählt Yvonne ehrlich im Interview mit RTL. Doch Yvonne wollte um ihre Ehe kämpfen. "Das letzte Jahr war ja schon sehr verflixt. Wenn unsere Ehe das durchsteht, glaube ich, wird sie für immer bestehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so!", sagte sie noch im Januar gegenüber "Bunte".