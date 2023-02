Yvonne Woelke: Peter Kleins angebliche Affäre enthüllt die bittere Wahrheit!

Mittlerweile sind Yvonne und Peter auf dem Rückweg nach Deutschland. Sie nutzte die lange Flugzeit, um sich bei ihrer Followern zu melden. "Das, was gerade abgeht, das ist nicht mehr schön. Man wird angegriffen von Personen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was hier draußen passiert ist", klagte die Begleitperson von Dschungelkönigin Djamila Rowe in ihrer Instagram-Story. "Das macht mich unheimlich traurig, dass die Leute so aggressiv sind, dass die sich auf einen stürzen. Ich kann's wirklich gar nicht glauben."