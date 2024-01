Yvonne Woelke teilt aus: Sie wehrt sich gegen Dschungelcamp-Star Djamila Rowe

Eigentlich waren Djamila Rowe (56) und Yvonne Woelke (42) dicke Freundinnen. Yvonne begleitete Djamila sogar vergangenes Jahr nach Australien zum Dschungelcamp. Doch die Zeiten der Freundschaft sind vorbei. Djamila macht Yvonne nun sogar schwere Vorwürfe – und das nicht zum ersten Mal. Für Yvonne ist das Maß damit voll. Nun setzt sie sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr.

Sie wisse nicht, was aktuell das Thema sei bei Djamila. "Ich glaube, sie hat nur ein Thema: ihre Tochter. Mehr hat sie leider nicht zu bieten", setzt Yvonne in ihrer Instagram-Story direkt zur Verbalattacke an. Direkt nach dem Dschungelcamp habe es beriets eine Aussprache gegeben – auch zusammen mit Djamilas Tochter Jada (14). Damals war die Sache für sie erledigt.

"Dass sie elf Monate später nochmal das Thema rauskramt und Behauptungen macht in der Öffentlichkeit, die nicht der Wahrheit entsprechen, finde ich sehr, sehr traurig", meint die 42-Jährige. Sie könne sich nichts vorwerfen, ist überzeugt, sich gut um Djamilas Tochter gekümmert zu haben, dafür gebe es auch Zeugen.