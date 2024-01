Yvonne Woelke: Dschungelcamp-Star macht ihr heftige Vorwürfe

Am Lagerfeuer im Dschungelcamp bekam Djamila davon nichts mit, dachte, Jada sei bei Yvonne gut aufgehoben. "So hatte ich das nicht mit Yvonne abgesprochen. Wenn ich jemanden als Begleitung für meine minderjährige Tochter in ein fremdes Land mitnehme, gehe ich davon aus, dass die Person sich kümmert", stellt sie weiter klar und macht deutlich: "Ich bin von Yvonne enttäuscht und DAS verzeihe ich ihr nicht!"