"ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel sorgt mit kurioser Szene für Irritationen

Unter lauten Anfeuerungsrufen bestand Legat alle Prüfungen mit Bravour. "Kiwi" ließ sich nicht zweimal bitten und machte die Sache offiziell: Mit feierlicher Geste schlug sie Thorsten Legat kurzerhand zum Ritter. Für den ehemaligen Bochum-Profi ging damit nach eigener Aussage ein Kindheitstraum in Erfüllung. "Das wollte ich schon immer mal sein", erklärte er stolz.