"ZDF-Fernsehgarten": Unfall live im TV – fiese Panne bei Nelson Müller

Während die Moderatorin souverän zum nächsten Programmpunkt überleitete, musste der nasse Starkoch schnell wieder trockene Kleidung finden. Denn sein Einsatz war noch nicht vorbei: Gemeinsam mit zwei Hobbyköchen ging es für ihn um die Qualifikation für die "Küchenschlacht XXL", die am 3. September im ZDF ausgestrahlt wird.