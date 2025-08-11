"ZDF-Fernsehgarten": Unfall live im TV – fiese Panne bei Nelson Müller
Ein sonniger "Fernsehgarten"-Sonntag endete für Starkoch Nelson Müller mit einem unfreiwilligen Bad im Pool –Moderatorin Andrea Kiewel blieb diesmal trocken.
Trotz des kleinen Unfalls ließen sich Kiwi und Nelson Müller ihre gute Laune nicht nehmen.
© IMAGO / BOBO
Am Sonntagmittag erwartete die "ZDF-Fernsehgarten"-Fans nach einer Woche Pause wieder eine bunte Liveshow vom Mainzer Lerchenberg. Statt der gewohnten Mischung aus Musik und Unterhaltung gab es dieses Mal aber auch eine ordentliche Portion Action und die ging für einen prominenten Gast alles andere als glimpflich aus.
Ausnahmsweise nicht Kiwi: Nelson Müller macht Bekanntschaft mit dem Pool
Normalerweise ist es Andrea Kiewel (60), die in jeder Saison mindestens einmal im Pool landet. Doch dieses Mal erwischte es ihren Gast: TV-Koch Nelson Müller (46). Grund dafür war ein sportlicher Programmpunkt, den sich Kiwi bei bestem Sommerwetter ausgedacht hatte: Kanupolo. Bei dieser Wassersportart treten zwei Teams in Kajaks gegeneinander an.
Nelson Müller paddelte mutig los, verlor jedoch während des Spiels das Gleichgewicht und kippte mitsamt Boot und Paddel ins Wasser. "Das war eigentlich für mich vorgesehen", witzelte Andrea Kiewel, während Müller sichtlich bemüht versuchte, sich aus dem Pool zu hieven. Die schwere Rettungsweste machte das Ganze allerdings zu einem kleinen Kraftakt.
Gelächter im Studio, Mitleid im Netz
Während die Moderatorin souverän zum nächsten Programmpunkt überleitete, musste der nasse Starkoch schnell wieder trockene Kleidung finden. Denn sein Einsatz war noch nicht vorbei: Gemeinsam mit zwei Hobbyköchen ging es für ihn um die Qualifikation für die "Küchenschlacht XXL", die am 3. September im ZDF ausgestrahlt wird.
Im Netz sorgte die Szene für viel Gesprächsstoff. Auf "X" (ehemals Twitter) kommentierte ein Zuschauer: "Nach der Sendung ruft Nelson Müller seine Agentur an und fordert die Entlassung des Verantwortlichen, der ihn in diese Sendung gelockt hat." Ein anderer Nutzer scherzte: "Das inoffizielle Motto heute lautet: Wir quälen Nelson Müller."
Saison-Höhepunkt rückt näher
Für Andrea Kiewel und ihr Team geht es noch bis zum 28. September weiter. Die vergangene Woche musste der "Fernsehgarten" pausieren, da stattdessen die Sportveranstaltung "Die Finals 2025" übertragen wurde. In der Vorwoche wiederum hatte ein Gewitter für eine kurzfristige Evakuierung des Geländes gesorgt.
Es kann in den kommenden Wochen also nur besser werden!
ZDF