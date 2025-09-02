Zsolt Sándor Cseke hat sich mit Freundin Anna-Lena verlobt – doch wie reagiert Malika?
Zsolt will heiraten – und zwar seine neue Liebe Anna-Lena. Erst seit Juni 2025 sind sie offiziell ein Paar, jetzt läuten die Hochzeitsglocken. Wie reagieren die "Let's Dance"-Kolleginnen und Kollegen?
Zsolt Sándor Cseke und seine neue Freundin Anna-Lena wollen für immer zusammenbleiben.
© https://www.instagram.com/zsolt_cseke/
Bei Zsolt und Anna-Lena ging alles ganz schnell. Seit Juni 2025 ist die Beziehung offiziell, nachdem der Tänzer seine neue Partnerin auf Instagram vorgestellt hatte. Dort soll er seine Liebste im Übrigen auch kennengelernt haben.
Zuvor war er lange mit Kollegin Malika Dzumaev liiert gewesen – die Trennung erfolgte erst im August 2024. Nur ein Jahr später gibt es nun die nächsten Schlagzeilen: Zsolt ist verlobt!
Romantischer Antrag im Urlaub
Zsolt teilte selbst die besonderen Momente mit seinen Fans: "Sie dachte, wir machen nur ein Urlaubsfoto ... aber am Ende hat sie JA gesagt", schrieb er zu einem Video, das den Antrag dokumentiert. Darin sieht man, wie Anna-Lena völlig überrascht reagiert und gerührt das "Ja-Wort" gibt.
Kurz danach postete auch die Blondine selbst ein Bild. Auf ihrem Instagram-Account "_simplyannalena" streckt sie ihre Hand in die Kamera – mit funkelndem Diamantring. Dazu schrieb sie die Worte: "I said yes to the love of my life."
Kam Zsolt auf Katja Kaluginas Hochzeit die Idee?
Schon vor Wochen deutete sich an, dass es bei den beiden ernst werden konnte. Auf Social Media wirkte es so, als sei das Paar zusammengezogen.
Auf der Hochzeit von "Let's Dance"-Kollegin Katja Kalugina fing Anna-Lena außerdem den Brautstrauß – traditionell ein Symbol dafür, dass sie als Nächste heiraten wird. Nun wurde aus dem Spaß Realität: Nur wenige Zeit später ist sie tatsächlich verlobt.
Wer gratulierte zu den Hochzeitsplänen?
Unter den Postings sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Motsi Mabuse schwärmt: "Congratulations, ich freue mich so sehr für dich! Herzlichen Glückwunsch zu deiner Verlobung. Möge eure Liebe euch durch alle Höhen und Tiefen tragen und euch jeden Tag ein Lächeln schenken. So schön, diesen besonderen Moment mit dir feiern zu dürfen!! Big hug, bis bald."
Auch Renata Lusin (38) freut sich riesig: "Wow. Wie süß seid ihr! So so schön! Herzlichen Glückwunsch. Wünsche euch nur das Beste." Und Massimo Sinató (44) schreibt lachend: "Ich habe es geahnt. Glückwunsch ihr zwei!"
Ex-Freundin Malika mit kryptischem Post
Ex-Freundin Malika hingegen scheint noch nicht gratuliert zu haben. Stattdessen postete sie nur wenige Stunden vor der Verlobungsbekanntgabe Urlaubsfotos – im weißen Kleid, das dem Outfit von Anna-Lena verdächtig ähnlich sah. Dazu schrieb sie: "Hello September, sei bitte gut zu mir. Ich habe so viel durchgemacht in den letzten Monaten! Es ist Zeit, nach vorne zu blicken und wieder zu lächeln."
War das Zufall oder eine stille Botschaft? Fakt ist: Offiziell herrscht zwischen Zsolt und Malika kein böses Blut. Schon bei ihrer Trennung im Jahr 2024 hatten beide erklärt, dass aus Liebe Freundschaft geworden sei.
Fans spekulieren über schnelle Hochzeit
Während einige ein wenig wehmütig auf die Verlobung reagieren, weil sie an Malika denken, reagieren die meisten Fans begeistert und lassen dem Paar Glückwünsche da. Viele fragen sich jetzt schon: Wann folgt die Hochzeit? Nach dem romantischen Antrag im Urlaub scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Zsolt und Anna-Lena vor den Traualtar treten.