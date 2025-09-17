Die Hochzeitsglocken läuten schon!

Zsolt Sándor Cseke: Jetzt geht alles ganz schnell! Verlobte sorgt für große Augen

Kaum haben die beiden ihre Verlobung gefeiert, sorgt Zsolt Sándor Csekes Verlobte Anna-Lena mit einer emotionalen Botschaft für Aufsehen.

Zsolt Sándor Cseke und seine neue Freundin Anna-Lena, hier lächelnd nebeneinander, haben sich verlobt. - Foto: https://www.instagram.com/zsolt_cseke/

Die Hochzeit von Zsolt Sándor Cseke und seine neue Freundin Anna-Lena rückt offenbar mit großen Schritten näher.

© https://www.instagram.com/zsolt_cseke/

VonAnna Peters
Online-Redakteurin und Senior Specialist Reach

Wer dachte, dass es nach dem romantischen Antrag am Strand von Andalusien etwas ruhiger wird, hat sich getäuscht. Zsolt Sándor Cseke (36) und seine frisch verlobte Anna-Lena lassen keine Zeit verstreichen – und schon jetzt steht fest: Das Brautkleid ist gefunden!

Emotionaler Tag für Zsolts Anna-Lena

In ihrer Instagram-Story teilte Anna-Lena am Dienstag (16. September 2025) ein Bild mit zwei engen Begleiterinnen im Brautmodengeschäft „Wedding World“. Strahlend hält sie einen bunten Blumenstrauß in den Händen, während Konfetti durch die Luft fliegt.

Dazu schrieb sie rührende Worte:
Es gibt Tage, die bleiben für immer im Herzen – heute war so einer. Mein Kleid ist gefunden, aber das schönste war, diesen Schritt mit euch zu gehen. Und meine Mama … sie war heute in jedem Lächeln, in jeder Träne und in jedem Herzklopfen bei mir.

Eine Botschaft, die viele Follower rührte – und zeigt, wie emotional dieser große Moment für die 26-Jährige war.

Zsolt reagiert sofort

Auch Zsolt ließ es sich nicht nehmen, den besonderen Beitrag seiner Verlobten zu kommentieren. Unter den Post setzte der „Let’s Dance“-Star drei rote Herzen und untermauerte damit, wie viel ihm die bevorstehende Hochzeit bedeutet.

Zsolt und Anna-Lena: Von null auf Hundert

Die Liebesgeschichte von Zsolt und Anna-Lena liest sich wie ein Märchen auf Speed: Erst im Juni 2025 machte das Paar seine Beziehung öffentlich, im September folgte dann bereits die überraschende Verlobung im Spanien-Urlaub. Dass es nun schon ans Brautkleid geht, sorgt nicht nur bei Fans, sondern auch bei vielen Kollegen für große Augen.

Die „Let’s Dance”-Freunde hatten bereits auf die Verlobung mit wilden Spekulationen reagiert, implizierten sogar, das Paar könne Nachwuchs erwarten …

Familie steht hinter Anna-Lena und Zsolt

Besonders berührend: Besondere Zeilen widmete Anna-Lena ihrer Mutter, die sie schmerzlich vermisst. Ob hinter der Abwesenheit ein Schicksalsschlag steckt oder etwas weniger Einschneidendes, bleibt offen. Mit den Worten, sie sei „in jedem Lächeln, in jeder Träne und in jedem Herzklopfen“ dabei gewesen, machte Zsolts Verlobte deutlich, wie wichtig dieser Tag für sie war – und dass ihre Mama trotz allem einen festen Platz an ihrer Seite hat.

Zsolt Sándor Cseke und seine Verlobte Anna-Lena posieren in roter Badehose und sexy rotem Bikini vor einem Pool.
Deutliche Reaktionen
Zsolt Sándor Cseke & Anna-Lena: So denkt ihre Familie über die Verlobung

Hochzeit rückt immer näher

Eines steht fest: Bei Zsolt und Anna-Lena geht es Schlag auf Schlag. Nach einer filmreifen Verlobung folgt nun die Kleidsuche – und damit scheint die Hochzeit in greifbare Nähe zu rücken. Die Fans dürfen sich also schon bald auf das nächste große Kapitel im Liebesrausch der beiden freuen.

TVLet's DanceStar-Hochzeiten
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group