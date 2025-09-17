Zsolt Sándor Cseke: Jetzt geht alles ganz schnell! Verlobte sorgt für große Augen
Kaum haben die beiden ihre Verlobung gefeiert, sorgt Zsolt Sándor Csekes Verlobte Anna-Lena mit einer emotionalen Botschaft für Aufsehen.
Die Hochzeit von Zsolt Sándor Cseke und seine neue Freundin Anna-Lena rückt offenbar mit großen Schritten näher.
Wer dachte, dass es nach dem romantischen Antrag am Strand von Andalusien etwas ruhiger wird, hat sich getäuscht. Zsolt Sándor Cseke (36) und seine frisch verlobte Anna-Lena lassen keine Zeit verstreichen – und schon jetzt steht fest: Das Brautkleid ist gefunden!
Emotionaler Tag für Zsolts Anna-Lena
In ihrer Instagram-Story teilte Anna-Lena am Dienstag (16. September 2025) ein Bild mit zwei engen Begleiterinnen im Brautmodengeschäft „Wedding World“. Strahlend hält sie einen bunten Blumenstrauß in den Händen, während Konfetti durch die Luft fliegt.
Dazu schrieb sie rührende Worte:
„Es gibt Tage, die bleiben für immer im Herzen – heute war so einer. Mein Kleid ist gefunden, aber das schönste war, diesen Schritt mit euch zu gehen. Und meine Mama … sie war heute in jedem Lächeln, in jeder Träne und in jedem Herzklopfen bei mir.“
Eine Botschaft, die viele Follower rührte – und zeigt, wie emotional dieser große Moment für die 26-Jährige war.
Zsolt reagiert sofort
Auch Zsolt ließ es sich nicht nehmen, den besonderen Beitrag seiner Verlobten zu kommentieren. Unter den Post setzte der „Let’s Dance“-Star drei rote Herzen und untermauerte damit, wie viel ihm die bevorstehende Hochzeit bedeutet.
Zsolt und Anna-Lena: Von null auf Hundert
Die Liebesgeschichte von Zsolt und Anna-Lena liest sich wie ein Märchen auf Speed: Erst im Juni 2025 machte das Paar seine Beziehung öffentlich, im September folgte dann bereits die überraschende Verlobung im Spanien-Urlaub. Dass es nun schon ans Brautkleid geht, sorgt nicht nur bei Fans, sondern auch bei vielen Kollegen für große Augen.
Die „Let’s Dance”-Freunde hatten bereits auf die Verlobung mit wilden Spekulationen reagiert, implizierten sogar, das Paar könne Nachwuchs erwarten …
Familie steht hinter Anna-Lena und Zsolt
Besonders berührend: Besondere Zeilen widmete Anna-Lena ihrer Mutter, die sie schmerzlich vermisst. Ob hinter der Abwesenheit ein Schicksalsschlag steckt oder etwas weniger Einschneidendes, bleibt offen. Mit den Worten, sie sei „in jedem Lächeln, in jeder Träne und in jedem Herzklopfen“ dabei gewesen, machte Zsolts Verlobte deutlich, wie wichtig dieser Tag für sie war – und dass ihre Mama trotz allem einen festen Platz an ihrer Seite hat.
Hochzeit rückt immer näher
Eines steht fest: Bei Zsolt und Anna-Lena geht es Schlag auf Schlag. Nach einer filmreifen Verlobung folgt nun die Kleidsuche – und damit scheint die Hochzeit in greifbare Nähe zu rücken. Die Fans dürfen sich also schon bald auf das nächste große Kapitel im Liebesrausch der beiden freuen.