Zsolt Sándor Cseke: Jetzt geht alles ganz schnell! Verlobte sorgt für große Augen

Besonders berührend: Besondere Zeilen widmete Anna-Lena ihrer Mutter, die sie schmerzlich vermisst. Ob hinter der Abwesenheit ein Schicksalsschlag steckt oder etwas weniger Einschneidendes, bleibt offen. Mit den Worten, sie sei „in jedem Lächeln, in jeder Träne und in jedem Herzklopfen“ dabei gewesen, machte Zsolts Verlobte deutlich, wie wichtig dieser Tag für sie war – und dass ihre Mama trotz allem einen festen Platz an ihrer Seite hat.