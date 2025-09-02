Zsolt Sándor Cseke und Anna-Lena: So denkt ihre Familie über die schnelle Verlobung

Fans und Vertraute können es noch immer nicht glauben: "Let's Dance"-Star Zsolt und seine neue Freundin Anna-Lena legen einen Beziehungs-Sprint hin. Drei Monate nach Bekanntwerden ihrer Liebe haben sie sich im Urlaub verlobt. Während die "Let's Dance"-Kollegen mit Scherzen über Zwillinge und Drillinge für Gesprächsstoff sorgten, gab es in Anna-Lenas privatem Umfeld vor allem eines: Glückstränen und bewegende Worte.