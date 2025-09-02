Zsolt Sándor Cseke und Anna-Lena: So denkt ihre Familie über die schnelle Verlobung
Nach dem Antrag richten sich die Augen nicht nur auf das frisch verlobte Paar, sondern auch auf Anna-Lenas Familie und engste Vertraute. Sie lassen jetzt nämlich keinen Zweifel mehr daran, wie sie über den "Let's Dance"-Tänzer denken.
Zsolt und seine Verlobte Anna-Lena schweben auf Wolke 7 – doch was denken die Kollegen und die Familie?
© Instagram.com/zsolt_cseke/
Fans und Vertraute können es noch immer nicht glauben: "Let's Dance"-Star Zsolt und seine neue Freundin Anna-Lena legen einen Beziehungs-Sprint hin. Drei Monate nach Bekanntwerden ihrer Liebe haben sie sich im Urlaub verlobt. Während die "Let's Dance"-Kollegen mit Scherzen über Zwillinge und Drillinge für Gesprächsstoff sorgten, gab es in Anna-Lenas privatem Umfeld vor allem eines: Glückstränen und bewegende Worte.
Rührende Worte von Anna-Lenas Schwester
Besonders nah ging vielen Follower:innen der Beitrag von Jacqueline, Anna-Lenas Schwester. Sie teilte ein Reel, das die beiden frisch Verlobten unter anderem händchenhaltend zeigt, und schrieb: "Mein Schwesterherz, alles Liebe zu diesem besonderen Schritt in euer gemeinsames Glück. Willkommen in unserer Familie, lieber Zsolt. Euer Strahlen steckt uns alle an. Wir freuen uns unendlich für euch beide."
Damit macht sie nicht nur deutlich, wie sehr sich die Familie über den Antrag freut, sondern auch, dass Zsolt von Anfang an mit offenen Armen aufgenommen wurde.
Auch die beste Freundin meldet sich zu Wort
Neben der Schwester meldete sich auch eine Frau, die Anna-Lena offenbar besonders nahesteht. Auf Instagram heißt sie "_Simplyyasmin_" – ihr Name erinnert stark an die Benennung von Anna-Lenas eigenen Account "_Simplyannalena_". Ob Schwester, Cousine oder beste Freundin: Die enge Verbindung ist unverkennbar.
Sie teilte das gleiche Verlobungsvideo und schrieb: "Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben hat die Liebe gefunden. Mein Herz ist voller Vertrauen, denn ich weiß: Ab jetzt hält ein wunderbarer Mensch deine Hand und begleitet dich auf deinem Weg."
Emotionale Worte, die einmal mehr zeigen, wie sehr die Familie und der engste Freundeskreis hinter dem Paar stehen und dass sie Zsolt als Mensch sehr zu schätzen gelernt haben.
Zsolt und Anna-Lena: Beziehung im Schnelldurchlauf
Die Unterstützung dürfte den beiden guttun, denn die Liebesgeschichte entwickelte sich in rasantem Tempo. Seit Juni 2025 ist die Beziehung öffentlich, nur wenige Monate nach Zsolts Trennung von Malika Dzumaev. Im September folgte nun schon die Verlobung im Urlaub – inklusive funkelndem Diamantring und einem emotionalen "I said yes to the love of my life."
Auch in der "Let's Dance"-Bubble gab es reichlich Reaktionen, allerdings oft mit einem Augenzwinkern. Während Alexandru Ionel über eine mögliche Drillingsschwangerschaft scherzte, zeigten sich die engsten Vertrauten von Anna-Lena vor allem tief bewegt und stolz.
Familie setzt Kontrast zu wilden Gerüchten
Die Reaktion der Familie wirkt wie ein wohltuender Kontrast zu den Gags von Spaßvogel Alexandru Ionel und den daraus resultierenden Schwangerschafts-Jokes der übrigen "Let's Dance"-Stars, die sich aber natürlich ebenfalls von Herzen mit dem Duo freuen.
Mit den liebevollen Worten von Schwester Jacqueline und "_Simplyyasmin_" wird klar: Für Zsolt und Anna-Lena ist ihre Verlobung nicht nur ein romantischer Meilenstein, sondern auch ein Familienereignis, das alle enger zusammenrücken lässt.