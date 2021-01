"Zum Kotzen": Elena Miras will sich nicht länger rechtfertigen

In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig um Elena Miras geworden. Nach ihrer öffentlichen Schlammschlacht mit Mike Heiter hat die dunkelhaarige Schönheit beschlossen, die Probleme mit ihrem Ex-Freund nicht mehr in der Öffentlichkeit zu klären. Doch offenbar kann er es nicht lassen, sich hin und wieder einen kleinen Seitenhieb gegen sie zu erlauben. "Wenn ich meine Ex überlebt habe, dann schaffe ich es auch in der Dschungelshow", feuerte er noch vor wenigen Tagen.