Mike Heiter: So steht Chethrin Schulze wirklich zu ihrem Ex-Lover

Chethrin packt aus

Auf Instagram will ein Fan wissen, wie Chethrin zu Mike steht. "Dass man da nach vier Jahren immer noch so fragt oder denkt", antwortet sie. "Also sorry, das war ein Mensch, der drei Wochen in meinem Leben Bestandteil war und das war's. Er hat mir nichts Schlimmes getan, ich habe ihm nichts Schlimmes getan. Hatten 'ne lustige Zeit, war ein guter Showkollege."

Und Mike? Der dürfte mit der Aussage von Chethrin kein Problem haben, denn mittlerweile ist er wieder in festen Händen. Nach der Trennung von Elena Miras kam er recht schnell mit seiner Jugendliebe Laura Morante zusammen und die beiden schweben seitdem auf Wolke sieben...

