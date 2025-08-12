"Zwischen Tüll & Tränen"-Star Uwe Herrmann und seine Freundin wagen den nächsten Schritt

Treten Uwe Herrmann und seine Susann etwa bald vor den Traualtar? Nach einem Ehe-Aus und der Trennung von seiner Ex-Freundin und Assistentin Winnie Hummitzsch, mit der er nach wie vor gut befreundet ist, hat der TV-Star nun scheinbar das große Glück gefunden. Anfang des Jahres verriet der Ausstatter im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", dass er mittlerweile seit eineinhalb Jahren mit seiner Partnerin zusammenwohne und auch Heiraten ein Thema wäre. Nun zeigt er seine große Liebe nicht nur öffentlich im TV, sondern scheint diesen nächsten Schritt auch wirklich gehen zu wollen. Wie schön!