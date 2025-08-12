"Zwischen Tüll & Tränen"-Star Uwe Herrmann und seine Freundin wagen den nächsten Schritt
Uwe Herrmann und seine Liebste Susann sind in einer neuen VOX-Doku zu sehen. Und in der verkünden die beiden Überraschendes.
Uwe Herrmann denkt übers Heiraten nach.
© IMAGO / STAR-MEDIA
VOX-Zuschauer kennen Uwe Herrmann (62) vor allem als Brautausstatter in der Kult-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen", doch ab und zu wagt der TV-Star auch den Sprung in neue Sendungen. Nun ist es wieder so weit: In den ersten drei Folgen der neuen Doku "Volle Kraft voraus" werden seine Freundin Susann und er von TV-Kameras begleitet.
"Volle Kraft voraus": Uwe Herrmann gemeinsam mit Freundin Susann unterwegs
Das Besondere: In der Sendung begibt sich das Paar auf eine Indonesien-Kreuzfahrt. Dabei erhalten die Zuschauer nicht nur private Einblicke, sondern können auch einen Blick hinter die Kulissen des schwimmenden Hotels werfen.
Uwe und seine Susann sind gleich zum Auftakt der Reihe zu sehen, und zwar in Folge 1 am 29. August 2025, Folge 2 am 5. September 2025 und Folge 3 am 12. September 2025, immer freitags um 20:15 Uhr.
"Wir tauchen ein in eine Welt voller Überraschungen und erleben Dinge, die wir uns nie hätten träumen lassen und entdecken uns selbst neu, als Menschen und als Paar", betont der Brautmoden-Experte. Doch das ist noch nicht alles.
Läuten bald die Hochzeitsglocken?
Denn scheinbar sprechen Uwe und seine Partnerin auch über die nächsten Schritte in ihrer Beziehung. In einem Reel auf seinem Instagram-Profil erklärt der Dresdener vielsagend: "Es geht um Heiraten, Liebe, Emotionen. Ich werde auch weinen", was mit einem zustimmenden Nicken seiner Freundin quittiert wird. Uwe fügt an: "Über Hochzeit sprechen wir auch!"
Treten Uwe Herrmann und seine Susann etwa bald vor den Traualtar? Nach einem Ehe-Aus und der Trennung von seiner Ex-Freundin und Assistentin Winnie Hummitzsch, mit der er nach wie vor gut befreundet ist, hat der TV-Star nun scheinbar das große Glück gefunden. Anfang des Jahres verriet der Ausstatter im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", dass er mittlerweile seit eineinhalb Jahren mit seiner Partnerin zusammenwohne und auch Heiraten ein Thema wäre. Nun zeigt er seine große Liebe nicht nur öffentlich im TV, sondern scheint diesen nächsten Schritt auch wirklich gehen zu wollen. Wie schön!