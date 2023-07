"Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann: Trauriges Aus für den Brautmoden-Experten!

Damit hat wohl niemand gerechnet! Uwe Herrmann verkündet das Unglaubliche: Der "Brautmoden-Papst" plant einen Neuanfang und möchte ein Business unter der Sonne Mallorcas aufbauen! Gegenüber "BILD" verrät er: "In der sächsischen Heimat habe ich alles geschafft und langsam wird es mir in Deutschland etwas zu miesepetrig. Zwar ist Thailand das Paradies meiner Träume. Doch genau jetzt ist die richtige Zeit, Mallorca zu erobern, auch dort ein fettes Stück vom Hochzeitskuchen abzukriegen." Und auf diesem Weg wird der 60-Jährige, anstatt vom "Zwischen Tüll und Tränen"-Team, nun von der Kamera von "Goodbye Deutschland" begleitet.

Und der ehemalige "Zwischen Tüll und Tränen"-Star will alles anders machen, als einige andere Auswanderer. Denn Uwe Hermann will sein Business ausgiebig auf die Probe stellen und geht offensive in die Kaltakquise. Gemeinsam mit dem Team von "VOX" reist er auf die Lieblingsinsel der Deutschen und stellt sich schamlos in die Fußgängerzone. Dort spricht er Frauen an und will wissen, ob sie ihr Brautkleid auf Mallorca kaufen würden. Während seine Partnerin die Idee als "grenzwertig" betrachtet, ihn aber dennoch unterstützt, scheint Uwe Herrmann dadurch nur noch mehr angespornt zu sein. Die Meinungen der Passanten sind jedoch geteilt. Während eine zukünftige Braut begeistert von der Idee des "Brautmoden-Papstes" ist, findet eine andere die Idee nicht gut und sagt kurz und knapp: "Nein, auf gar keinen Fall".

Hoffentlich geht das Unterfangen von Uwe Herrmann gut und seine Business-Idee geht auf...