Aaron Carter (✝): Radikaler Schlussstrich! Seine Verlobte kann so nicht weitermachen

Melanie Martin hatte nach dem Tod von Aaron Carter eine ganz besondere Art mit der Trauer über seinen Verlust umzugehen - sie teilte ihren Schmerz mit ihren Fans in einem Live-Stream im Netz. Die Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Prince kann so nun nicht mehr weitermachen und wurde jetzt beim Auszug aus dem Haus des Kinderstars gesichtet. Auf neusten Fotos, die der "TMZ" vorliegen, ist das Haus des Musikers zu sehen - davor, ein großer Lastwagen eines Umzugsunternehmens. Weitere Bilder zeigen Aarons Verlobte Melanie in einem hellblauen Hoodie, wie sie die Tür einen Spalt weit öffnet.

Das Magazin will ebenfalls von den Behörden erfahren haben, dass eine Frau zu diesem Zeitpunkt die Polizei zum Haus des verstorbenen Sängers im kalifornischen Ort Lancaster gerufen habe. Es heißt, die Anruferin wolle, dass die Polizisten "den Frieden bewahren", während sie ihre Habseligkeiten zusammenpacke. Wieso genau die Blondine die Behörden benachrichtigte ist unbekannt. Scheinbar kann es Melanie Martin jedoch nicht ertragen, weiter in dem Haus zu leben, in dem ihr Verlobter jetzt so tragisch verstarb.

