"ABBA"-Agnetha Fältskog: Sensationelles Bühnen-Comeback!

Die Antwort lautet: frischer und moderner! "Besser, als ich es mir vorgestellt habe", schwärmt Agnetha. Doch sobald die ersten Takte von ihrem neuen Lied "Where Do We Go From Here?" erklingen, ist es wieder da – das vertraute ABBA-Gefühl von damals: Als jeder Junge in Agnetha verknallt war und jedes Mädchen so sein wollte, wie die legendäre Blondine! Okay, ihr glockenheller Sopran klingt heute etwas anders, aber ein Leben mit zwei Scheidungen und Phasen von Depressionen hinterlässt halt seine Spuren.

Geht sie jetzt auf große Tour? Nein. Denn genauso wie Agnetha Fältskog die Musik zum Leben braucht, braucht sie auch die Stille und Natur auf ihrer kleinen Insel. "Ich mag kein großer Star sein", sagt sie überzeugt. Für uns wird sie das aber immer bleiben.