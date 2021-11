Adam sucht Eva: Jetzt packt Falko Ochsenknecht aus!

Wovor hast du am meisten Respekt vor deiner „Adam sucht Eva“-Teilnahme?

Falko Ochsenknecht: Respekt hatte ich vor jedem Kandidaten und jeder Kandidatin. Es gehört sehr viel Mut dazu sich vor ganz Deutschland nackt zu präsentieren. Ich fand es noch ganz spannend mit komplett zusammen gewürfelten Leuten aufeinander zu treffen und zu gucken wie sich alles entwickelt. Die größte Nervösitat hatte ich beim ersten aufeinander treffen mit meiner "Eva" Lisa.

Wenn du drei Dinge auf die Liebes-Insel mitnehmen könntest, welche wären das?

FO: Meinen Hund, eine Eva, eine Angel.

Was magst du an deinem Körper am liebsten?

FO: Ganz klar meine Pfeife ;)

Würdest du an deinem Körper etwas verändern wollen? Wenn ja, was?

FO: Ich mag meine Füße nicht und ein paar Kilos weniger an meinem Körper wären auch ganz gut. Leider knirsche ich doch mit meinen Zähnen nachts. Die werden immer kürzer und das stört mich auch.