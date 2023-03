Adel Tawil: Nach Verhaftung von Ex Jasmin Tawil - er bricht sein Schweigen!

Jetzt zeigt sich Adel Tawil selbst reflektiert. In der Radiosendung "Music Made in Germany" kam der Sänger nun auf seine Karriere zu sprechen und, wie diese seine Beziehungen beeinflusst hat. Oft hätte er die Gefühle anderer nämlich nicht berücksichtigt, wie er verrät: "Zum Erfolg gehört leider auch egoistisches Handeln. Man kann jetzt sagen: 'Okay, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht so egoistisch gewesen wäre.' Aber das hatte alles einen hohen Preis". Besonders seine Partnerinnen hätten sein Handeln mal mehr, mal weniger gut aufgenommen: