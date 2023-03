Jasmin Tawil: Schock! Sie wurde erneut festgenommen!

Wie RTL nun berichtet, wurde Jasmin Tawil dieses Mal aufgrund einer fehlenden Aufenthaltserlaubnis und fehlender Papiere festgenommen, da sie sich bereits seit 2021 in Costa Rica befindet, allerdings ohne Aufenthaltserlaubnis nur 90 Tage hätte bleiben dürfen. Nach der Festnahme kam die Ex von Adel Tawil erst einmal in Abschiebehaft. Nun ist sie allerdings wieder frei, soll das Land aber schnellstmöglich verlassen.

Und was passiert mit ihrem dreijährigen Sohn Ocean, der sich aktuell in einem Kinderheim in San José befindet? Auf Empfehlung des deutschen Konsulates soll Jasmin zurück nach Deutschland reisen, da in Costa Rica mehrere Haftbefehle gegen sie vorliegen und so die Chance, ihren Sohn wiederzubekommen, relativ gering ist. Ihr Vater Michael Weber will die Vormundschaft für Ocean beantragen und seinen Enkel dann später ebenfalls nach Deutschland holen.

