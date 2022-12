Adele & Rich Paul: Liebes-Fiasko! Ihr Herz zerbricht in 1000 Teile

Fiese Fremdflirt-Gerüchte machen die Runde

Mit ihrem neuen Freund, dem Sportmanager Rich Paul, hat man die Britin schon länger nicht mehr gesehen. Das letzte gemeinsame Foto des Paares stammt von Mitte November, damals besuchte Rich die Premiere ihrer Show im "Colosseum" in Las Vegas. Seitdem ließ er sich nicht mehr an ihrer Seite blicken – obwohl Adele bekanntlich unter schlimmem Lampenfieber leidet und seine Unterstützung sicher nötig hätte! Hat es zwischen den beiden gekracht? Auch Adeles weitere Aussagen auf der Bühne sind verräterisch: "Beziehungen gehen auseinander. Ich weiß, wie es ist, ein gebrochenes Herz zu haben …", so die Sängerin. Und weiter: "Haltet an euren Freundschaften fest, denn die sind besser als jeder Kerl der Welt!"

Das klingt nicht gerade so, als sei bei Adele und Rich alles in bester Ordnung … Schon seit einer Weile gibt es immer wieder Fremdflirt-Gerüchte um den Basketball-Agenten. Mehrmals hintereinander wurde er turtelnd mit anderen Frauen abgelichtet. Trotzdem beteuerte Adele bei jeder Gelegenheit, wie glücklich sie mit Rich sei, "Ich war noch nie so verliebt, ich bin besessen vom ihm!", erklärte sie noch im August. Vielleicht ist es aber auch gerade diese Besessenheit, die den Geschäftsmann zweifeln lässt! Der Vater von drei Kindern gilt als freiheitsliebend, hat überall seine Finger im Spiel. Und nun will Adele ihn festnageln, deutete sogar schon Babypläne an! Wie ein Insider kürzlich dem US-Magazin "Radar" erzählte, wären die beiden schon verheiratet, wenn es nach Adele ginge: "Jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, lieber früher als später in Las Vegas zu heiraten". Und zwar, ob Rich will oder nicht. Sie soll ihm sogar ein Ultimatum gestellt haben: "Heirate mich oder zieh weiter". Möglich, dass ihr Lover nun eine Entscheidung getroffen hat …

