Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: Finaler Dolchstoß! Jetzt hat er alles verloren

Eine Trennung ist nie ganz einfach. Diese Erfahrung mussten nun auch Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack machen. Nachdem es in letzter Zeit einige Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden gab, haben sie beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Die blonde Schönheit wurde mittlerweile schon wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Doch das ist nicht der einzige Schlag, den ihr Ex verkraften muss...