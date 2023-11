Aktenzeichen XY... ungelöst: Alfred Hettmer verabschiedet sich nach 20 Jahren

Bereits 1967 begann die Erfolgsgeschichte von "Aktenzeichen XY" im TV. Seit 2003 war auch Alfred Hettmer, Kriminalbeamter beim LKA Bayern, dabei. Er leitete in den vergangenen 20 Jahren das Aufnahmestudio und präsentierte den Stand der Zuschauerhinweise, die eingegangen sind. Für viele Zuschauer war er neben Rudi Cerne ein wichtiger Bestandteil der Sendung. Doch nach 20 Jahren gibt er seinen Posten nun ab, wie in einer Pressemitteilung der Agentur "Presse-Partner" bestätigt wird. Am 29. November 2023 (um 20.15 Uhr im ZDF) wird er das letzte Mal zu sehen sein.