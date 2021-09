Alessandra Ambrosio: Mit ihrem Schlankmacher-Tee purzeln die Pfunde

Wer von #bodygoals spricht, kommt an Alessandra Ambrosio nicht vorbei! Kein Wunder, denn sie hat sich durch Jobs für bekannte Wäschelabels wie etwa Victoria’s Secret und Lascana in die erste Liga der Topmodels katapultiert. Zum Glück lässt sie sich ein bisschen in die Karten gucken und verrät, was man für diesen Traum-Body tun muss …