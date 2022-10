Alessia Herren: Schwanger! Doch wer ist ihr Freund und Vater des Babys?

Das Baby ist ein absolutes Wunschkind für Alessia Herren und ihren Freund Can. "Mein Herzenswunsch und der meines Partners war es, Eltern zu werden. Nun ist es so, dass ich schwanger bin", so die Beauty bei Instagram. Für sie ist die Schwangerschaft etwas ganz Besonderes. "Für uns ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessen Vater, denn das Kind ist für den Monat April 2023 ausgerechnet, in dem Monat, als mein Vater uns leider verlassen hat. Ich wünsche mir so sehr, dass das Kind ein kleiner Willi wird. Papa wir lieben DICH", schreibt sie weiter.

Zu Beginn der Schwangerschaft hatte die 20-Jährige ein wenig zu kämpfen. "Mir ging es in den ersten drei Monaten körperlich sehr schlecht. Da habe ich vier bis fünf Kilo abgenommen", beschreibt sie. Mittlerweile geht es ihr aber besser und sie kann die Schwangerschaft in vollen Zügen genießen. Und sie ist sich sicher: Papa Willi wird auf sie und den Nachwuchs immer aufpassen. "Vor zwei Jahren habe ich ihn gefragt: Papa, wenn ich mal ein Kind kriegen werde, wirst du mich dann unterstützen? Er hat ja immer zu mir gestanden. Er sagte: Natürlich, meine Prinzessin. Er hat mich ja immer Prinzessin genannt. Er wäre megastolz auf alles. Er weiß ja auch, dass ich das alles meistere. Ich liebe ja Kinder. [...] Es ist einfach ein Zeichen, ein Geschenk meines Vaters."

