Alessia Herren: Mit diesem Statement schießt sie sich ins Aus!

Zunächst schien Alessia die negative Kritik gelassen zu nehmen. Auf Instagram teilte sie ein Video, in dem sie tanzend und lachend zu sehen war, und schrieb dazu: "Was ich von der aktuellen Kritik an meiner Person halte." Außerdem kündigte sie an, sich bald in einem Statement zu dem Vorfall im "Sommerhaus der Stars" zu äußern. Doch dann folgte der überraschende Schritt: Alessia stellte ihren Instagram-Account auf privat, was viele Fans als Zeichen von Schwäche interpretierten.

"Jeder Influencer, der sagt, er könnte mit Hate umgehen, stellt direkt das Profil auf privat. Für mich ist das ein bisschen Doppelmoral", kommentierte ein User spöttisch. Andere kritisierten, dass sie nicht zu ihrem Verhalten stehe: "Ein erwachsenes Verhalten wäre, dass sie zugibt, dass ihr Verhalten einfach scheiße und asozial war."