Dschungelcamp: Sabotage-Vorwürfe gegen Sam Dylan!

Sam Dylans abgebrochene Dschungelprüfungen rufen bei den Stars der Staffel vor allem eines hervor: Unverständnis! Lilly Becker (48) wird besonders deutlich: Sie glaubt, Sam macht eine große Show, seine Angst sei nur geschauspielert. "Ich fliege doch nicht auf die andere Seite der Welt und sage: 'Hol' mich raus!' Einmal ja – aber dreimal ist ein Joke, sorry. Er macht eine große Show daraus, kommt zum Flughafen mit Bodyguards, aber jetzt ist die Zeit, dass du was leisten musst und du machst es nicht. Er hat nicht an uns gedacht, das war selfish!", wettert sie.